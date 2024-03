Futsalın özel sporcuları, 'olimpiyat şampiyonluğu' kupasına talip

Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Trisome Oyunları'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.



İki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan milliler, Antalya'da 19-26 Mart'ta gerçekleştirilecek olan ve "down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen organizasyon için 4. etap kamp çalışmasını sürdürüyor.



Teknik direktör İbrahim Acar nezaretinde son hazırlıklarını yapan sporcular, koleksiyonlarına Trisome Oyunları şampiyonluk kupasını da eklemek istiyor.



İbrahim Acar, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası sonrası ara vermeden çalışmalara başladıklarını, takımın yaklaşık 11 aydır kamplarını sürdürdüğünü anlattı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın misafiri olarak ilde 4. etap çalışması yaptıklarını aktaran Acar, bu kampla hazırlıkların tamamlanacağını belirtti.



Acar, günde çift antrenmana çıktıklarını aktararak, "Sporcularımızın performansı iyi. Bir önceki kampta hazırlık maçları oynadık, bu kampta da 3 maç planlıyoruz. Sporcularımızın kendi bölgelerinde istenen düzeyde antrenman yapma şansı pek olmuyor. Onları bu dönemde düzenlemeye çalıştık. Evde bulundukları dönemlerde de antrenman yapmalarını sağladık." diye konuştu.



Kampların aralarını kısa tuttuklarını vurgulayan Acar, "Şu anda takımın düzeyi çok iyi. Müzemizde olimpiyat şampiyonluğu yok. Bütün hedefimiz o inşallah. Bu olimpiyatta da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri, ev sahibi olarak biziz. Şampiyonluğu almak için de gerekeni yapmaya hazırız." dedi.



- "İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz"



Acar, turnuvaya katılacak takımları tanıdıklarını, rakiplerin maçlarını izleyip buna göre strateji belirlediklerini bildirdi.



Her maçta farklı planlamayla hareket edeceklerine işaret eden Acar, müsabaka günü iyi konsantre olan takımların, şampiyonluk yolunda ilerleyeceğine inandığını dile getirdi.



Teknik direktör Acar, en başından itibaren inandıkları analizlerle hazırlandıklarını aktararak, "Elde ettiğimiz iki Avrupa şampiyonluğu, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bu şampiyonada da bütün detayları hazırlıyoruz. Çocuklarımızın verilen direktifleri yerine getireceğini ve iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin spor sevgisi ve tribün desteğinin çok iyi olduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:



"Antalya'da tribünlerin dolu olacağını düşünüyorum. Biz ofansif anlamda iyi oyun oynuyoruz. Gittiğimiz ülkelerde sosyal medya yayınlarından maçlarımızı izlerken heyecan duymuşlardı. Şimdi bunu tribünden izleyecekler. Çok iyi bir tribün, çok iyi bir destekle inşallah ülkemize bu şampiyonluğu getirmek için sahada bütün mücadelemizi vereceğiz."



Acar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin her zaman kendilerine destek verdiğini, ramazan ayında ülkeye kupa armağan etmek istediklerini sözlerine ekledi.



- Sporcu Koçak: "O kupayı almadan geri dönmeyeceğiz"



Milli sporcu Anıl Koçak, Kocaeli kampının güzel geçtiğini, başarılı sonuçlar elde edilmesi için herkesin takıma destek verdiğini anlattı.



Turnuvada şampiyon olmak istediklerini belirten Koçak, "İnşallah o kupayı almadan geri dönmeyeceğiz. Son Avrupa Şampiyonası'nda 9 gol atmıştım, Antalya'da 10 gol atmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Resul Orakçı da takımda herkesin birbirine destek olduğuna dikkati çekip, kupayı kazanmak istediklerini belirtti.









