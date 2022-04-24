Futsalda ön eleme maçları tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi Ön Eleme Turu müsabakaları tamamlandı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Kocaeli, Nevşehir ve Malatya'da oynanan grup müsabakalarında toplam 13 takım mücadele etti. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü toplam 8 takım TFF Futsal Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.



TFF Futsal Ligi'nde mücadele edecek takımlar şöyle:



Adana Seyhan Belediyespor (Adana), Ankara Kartalspor (Ankara), Bingöl Gençlik (Bingöl), Alipaşa (Diyarbakır), Şişlispor (İstanbul), Kurudere (Sakarya), Siirt Üniversitesi (Siirt), Tekirdağ Gençlik Gücü (Tekirdağ).



Statü



TFF Futsal Ligi müsabakaları mayıs ayında başlayacak ve çift devreli lig usulüne göre oynanacak.



Müsabakalar TFF tarafından belirlenecek il merkezlerinde yapılacak. Müsabaka programı TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve TFF resmi internet sitesinde yayınlanacak.



Oğuz Çetin: "Milli takımlarımız için daha geniş bir oyuncu havuzu oluşacak"



TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, futsalda gerçekleştirilen yeni sistemle milli takımlara daha geniş bir oyuncu havuzu oluşturulacağını söyledi.



TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu müsabakalarının ardından açıklamalarda bulunan Çetin, "Futsalın gelişimi için liglerin kalite ve devamlılığının artırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Çetin, Futbol Gelişim Direktörlüğü olarak kısa-orta ve uzun vadeli planlamalar hazırladıklarını aktararak, "Daha önce mini turnuva şeklinde oynanan futsal ligimiz bu sezon çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Takımlar ön eleme turuyla birlikte sezon sonuna kadar toplam 18 maç oynayacak. Ligde oynanacak maçların sayısının artması ve sezonun daha uzun bir sürece yayılması ile milli takımlarımız için daha geniş bir oyuncu havuzu oluşacağını düşünüyoruz. Ligde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO