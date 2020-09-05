Futsal Milli Takımı'nın Sonbahar Kupası aday kadrosu açıklandı

Hırvatistan'da 12-16 Eylül'de Sonbahar Kupası'na katılacak Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Futsal Milli Takımı'nın Sonbahar Kupası aday kadrosu açıklandı
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05 Eylül 2020 20:59
Hırvatistan'da 12-16 Eylül'de Sonbahar Kupası'na katılacak Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımda Sonbahar Kupası için aday kadroya davet edilen futbolcular 7 Eylül Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya gelecek.

Milliler, turnuvada 13 Eylül'de Fas, 14 Eylül'de Suudi Arabistan ve 15 Eylül'de ise Bosna Hersek ile karşılaşacak. Kupada üçüncülük ve final maçları ise 16 Eylül'de yapılacak. Müsabakalar Hırvatistan'ın Porec kentinde oynanacak.

Sercan Görgülü'nün teknik direktörlüğünü yaptığı Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor), Erkan Çınar (1928 Buca), Emre Deniz (Silvan Belediyespor)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi (Sultangazispor), Mehmet Yiğit (Haymana Belediyespor), Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe)

Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğlispor), Burak Özdemir (Zvg Cagamax), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor)

Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Muhammed Altunay (Alibeyköyspor)



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