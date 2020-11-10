Futsal Milli Takımı'nın play-off rövanş maçı ertelendi

Türkiye Futsal Milli Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanşında deplasmanda Yunanistan ile bugün oynaması gereken maç ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futsal Milli Takımı'nın play-off rövanş maçı ertelendi
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10 Kasım 2020 22:04
Türkiye Futsal Milli Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanşında deplasmanda Yunanistan ile bugün oynaması gereken maç ertelendi. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul-Atina seferlerinin iptal edilmesinin ardından her iki federasyonun ortak kararı ile mücadelenin 12 Kasım Perşembe günü saat 17.00'ye ertelendiği kaydedildi. 

İki takım arasındaki ilk karşılaşma, 3-3 sona ermişti. 



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