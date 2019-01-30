Futsal Milli Takımı İskoçya'yı 4-3 mağlup etti

Türkiye A Milli Futsal Takımı, Bosna Hersek'te yapılan 2020 Futsal Dünya Kupası Ön Eleme Turu F Grubu ilk maçında İskoçya'yı 4-3 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 3 ve 20. dakikalarda Burak Uğurlu, 11. dakikada Burak Özdemir ve 30. dakikada Muhammet Altunay kaydetti.
İskoçya'nın gollerini 8 ve 31. dakikalarda Connor McLaren, 26. dakikada James Yates attı.
A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak.
Ayrıca grubun diğer maçında Bosna Hersek İsviçre'yi 7-1 mağlup etti.
Statü
Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22-29 Ekim 2019'da gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'na katılacak.
A Milli Takım, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, eleme turunda Rusya ve Hırvatistan'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde Sırbistan ve Fransa'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 3 ve 20. dakikalarda Burak Uğurlu, 11. dakikada Burak Özdemir ve 30. dakikada Muhammet Altunay kaydetti.
İskoçya'nın gollerini 8 ve 31. dakikalarda Connor McLaren, 26. dakikada James Yates attı.
A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak.
Ayrıca grubun diğer maçında Bosna Hersek İsviçre'yi 7-1 mağlup etti.
Statü
Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22-29 Ekim 2019'da gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'na katılacak.
A Milli Takım, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, eleme turunda Rusya ve Hırvatistan'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde Sırbistan ve Fransa'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın