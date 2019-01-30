Futsal Milli Takımı İskoçya'yı 4-3 mağlup etti

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Türkiye A Milli Futsal Takımı, Bosna Hersek'te yapılan 2020 Futsal Dünya Kupası Ön Eleme Turu F Grubu ilk maçında İskoçya'yı 4-3 mağlup etti.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 3 ve 20. dakikalarda Burak Uğurlu, 11. dakikada Burak Özdemir ve 30. dakikada Muhammet Altunay kaydetti.İskoçya'nın gollerini 8 ve 31. dakikalarda Connor McLaren, 26. dakikada James Yates attı.A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak.Ayrıca grubun diğer maçında Bosna Hersek İsviçre'yi 7-1 mağlup etti.Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22-29 Ekim 2019'da gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'na katılacak.A Milli Takım, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, eleme turunda Rusya ve Hırvatistan'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde Sırbistan ve Fransa'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.