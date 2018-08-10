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Futsal Ligi'nde Osmanlıspor şampiyon oldu

Futsal'da 2017-2018 sezonu şampiyonu Osmanlıspor oldu.

Kaynak: AA
Futsal Ligi'nde Osmanlıspor şampiyon oldu
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10 Ağustos 2018 13:16
 Futsal Ligi'nde 2017-2018 sezonu şampiyonu Osmanlıspor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yaşanan saha olayları nedeniyle ertelenen müsabakalar Malatya ve Konya'da gerçekleştirildi.

Yapılan maçlar sonucunda final grubunda liderliği elde eden Osmanlıspor şampiyonluğa ulaşırken, Arnavutköy Belediyespor ikinci, Seyhan Belediyespor üçüncü ve Diyarbakır Alipaşaspor dördüncü olarak sezonu tamamladı.

Osmanlıspor, bu sezon ilk defa düzenlenecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

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