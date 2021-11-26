Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Futsal A Milli Takımı'nın 30 Kasım-10 Aralık tarihlerinde Adana'da gerçekleştireceği kampın aday kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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26 Kasım 2021 15:42
Futsal A Milli Takımı'nın 30 Kasım-10 Aralık tarihlerinde Adana'da gerçekleştireceği kampın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Erkan Çınar (Kuştepespor), Adem Ağaoğlu (Ofspor), Emir Kağan Kadalı (Bursa Zaferspor), Halil İbrahim Yılmaz (Adanaspor)

Savunma: Kamil Can Akparlak (Erdemli Belediyespor), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepespor), Burak Uğurlu (Gaziantep Anadoluspor), Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor), Mehmet Yiğit (Bilecikspor)

Kanat: Melih Kaan Özkul ( Beytepe Metespor), Ramazan Bildirici (Çamlıcaspor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Zeynullah Türkay (Teco Karacabey Belediyespor), Mustafa Gürkan Varlık, Alperen Karaca (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Furkan Eliaçık (Kahramanmaraşspor), Oğuz Kaan Ünal (Gerze Belediyespor), Hasan Baran Uçkan (Göztepe), Abdülkadir Çelik (Adanaspor)

Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Muhammed Altunay (İstanbul Bulancakspor), Okan Yiğit Üstünel (Atakum Belediyespor), Güney Yılmaz (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor)


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