Futsal A Milli Takımı, ilk maçında Polonya'ya yenildi

Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası Grup Elemeleri ilk maçında Polonya'ya 4-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futsal A Milli Takımı, ilk maçında Polonya'ya yenildi
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17 Aralık 2024 19:03
Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki ilk maçında Polonya'ya 4-1 yenildi. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda teknik direktör Murat Kaya yönetiminde maça çıkan milliler, 5. dakikada Sebastian Szadurski'nin attığı gole 11. dakikada Ramazan Bildirici'nin kaydettiği golle karşılık verdi.

Milliler, maçın ilk yarısında rakibin 17. dakikada Mikolaj Zastawnik'in bulduğu golle 2-1 yenik soyunma odasına gitti.

İkinci yarıya tempolu ve hızlı bir şekilde başlayan ay-yıldızlı ekip, 32. dakikada Albert Betowski ve 37. dakikada Zastawnik'in attığı gollere engel olamadı ve karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Futsal A Milli Takımı, Litvanya ve Letonya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası elemelerinde 3. Grup'ta Slovenya ve Moldova ile mücadele edecek.

Söz konusu şampiyonanın finallerine Litvanya ve Letonya'nın dışında 14 takım daha dahil olup 10 grupta oynanacak eleme müsabakalarında grup lideri takımlar direkt olarak Avrupa Futsal Şampiyonası Finalleri'ne katılacak.

Gruplarını 2. sırada bitiren en iyi 8 takım ise play-off karşılaşmasına çıkacak ve finallerde mücadele edecek son 4 takım belirlenecek.

 

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