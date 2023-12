'Futgolf' Türkiye'de hızlı gelişim gösteriyor

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok, bu branşın Türkiye'de çok hızlı gelişim gösterdiğini, önümüzdeki yıllarda hem sporcu hem de organizasyon anlamında en iyiler arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.



Antalya'da düzenlenen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda AA muhabirine konuşan Altınok, futgolfün, golfün bir alt sporu olduğunu, golf kurallarıyla 18 delikli sahalarda oynandığını belirtti.



Futgolfün yayılması ve yeni oyuncuların kazanılması adına hızlı bir ilerleme kaydedildiğini anlatan Altınok, "Ülkemizde çok yeni bir branş. Şu an emekleme aşamasında. Yani biz daha yeni öğrenmeye başladık. Tabana yaymak için projeler yürütüyoruz. Daha oynanabilir bir seviyeye, herkese hitap edebilecek bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz." dedi.



Altınok, ülke genelinde 300 kadar sporcunun bulunduğunu ve bunların 150'sinin aktif olduğunu ifade ederek, altyapıya yaymayı planladıkları futgolfte, genç ve kadın sporcu sayısını da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.



2023 yılında Antalya, Bodrum, Ankara, İstanbul ve Kuşadası'nda 8 ayaklı bir turnuva düzenlediklerini ve Antalya'da Türkiye Şampiyonası gerçekleştirdiklerini hatırlatan Altınok, "Bu yıl ilk defa uluslararası bir turnuvaya katıldık. Bu sene Amerika'da, Orlando'da bir Dünya Şampiyonası oldu ve 30 oyuncuyla katıldık. Türkiye'nin ilk galibiyetini elde ettik takımlar alanında. Bazı oyuncularımız, bu yılın şampiyonu Göksel Aksu mesela, son ana kadar çok zorladı üst sıraları. Onun heyecanını yaşadık. Sporcularımız çok hızlı gelişim gösteriyor." diye konuştu.



Genelde futbol oynayanların bu spora daha kolay başladıklarını dile getiren Altınok, amatör ve profesyonel liglerde oynayan birçok futbolcunun futgolfe yöneldiğini, aralarında eski milli futbolculardan Olcay Şahan, Aydın Yılmaz ve eski kadın milli futbolculardan Bilgin Defterli gibi sporcuların turnuvalarında boy gösterdiğini kaydetti.



- "Türkiye'nin çok uygun bir altyapısı var"



Sponsorluk ve tanıtımlarla ileride daha iyi noktalarda olacaklarına inandığını işaret eden Altınok, şunları söyledi:



"Türkiye'nin iklimsel ve ekonomik olarak çok uygun bir altyapısı var. Bizim Avrupa'dan, dünyadan çok ilgi gören sahalarımız var. Antalya'daki golf sahalarını dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Her şey çok güzel, hizmet güzel, organizasyon kalitesi harika. Dünyada bunu yapabilen yok. Aslında başarılı olduğumuz yer şu an oyun değil, organizasyon. Organizasyon olarak Türkiye'nin üzerinde hiçbir yer yok. Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası'nı getirmek istiyoruz. Uluslararası Futgolf Federasyonu (FIFG) bizden böyle şeyler talep etmeye başladı. Biz bu organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Yani bu sene olmazsa önümüzdeki sene kesinlikle yapacağız. Tabii ki bunu yaptıkça bizim elimizdeki sporcu sayısı daha çok artacak. Oyuncularımızın gelişmesi lazım. İnandığımız oyuncular var. Ses getireceğiz. Şapkadan bir tavşan çıkaracağız."



Antalya'da düzenlenen Grand Final bölümünde erkeklerde şampiyon olan İngiltere'den Ben Clarke ise Türkiye'de futgolfün hızlı gelişim gösterdiğini söyledi.



Her yıl Antalya'da düzenlenen turnuvaya katıldığını dile getiren Clarke, "Yaklaşık 7-8 yıldır Antalya'ya geliyorum. Her geldiğimde hem organizasyonun hem de Türk sporcularının daha da geliştiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.



- Futgolf nedir?



Futbol ile golfü bir araya getiren ve golfün bir alt sporu olan "Futgolf", golf kurallarıyla oynanıyor. Futbol topunun kullanıldığı bu branşta sporcular, golf deliğine göre daha büyük ve 18 delikli sahalarda mücadele ediyor. Oyunda mümkün olduğu kadar az vuruşla topun, futgolf deliğine isabet ettirilmesi hedefleniyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU