Futbolun şöhretleri Antalya'da buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği işbirliğiyle 'Efsaneler Kupası' futbol turnuvasının bu yıl 7'ncisi start aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Futbolun şöhretleri Antalya'da buluştu
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05 Kasım 2022 17:49
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği işbirliğiyle 'Efsaneler Kupası' futbol turnuvasının bu yıl 7'ncisi başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir tesiste gerçekleştirilen etkinliğe, Sabri Sarıoğlu, Ailton, Emre Aşık, Samet Aybaba, Ziya Doğan, Hikmet Karaman, Evren Turan ve Ali Zitouni, Erman Kılıç gibi eski ünlü futbolcular ile Galatasaray Kulübü eski başkanı Alp Yalman katıldı.

Turnuvada Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler, ATFF ve Acun Medya takımları mücadele ediyor. Turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu Alman Büyükelçi Jürgen Schulz yaptı. Hikmet Karaman, FC Adler takımının antrenörlüğünü yaptı. Beşiktaş - FC Adler maçında ikli mücadelede FC Adler'li oyuncu başından aldığı darbe sonucu yaralanınca futbolcular aralarında kısa süre tartıştı. Turnuvadaki çekilişle elde edilecek gelir lösemili çocuklara bağışlanacak.

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