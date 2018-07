Futbolun kalbi, 'Tabiatın Kalbi'nde atıyor

Yeni sezon öncesi Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Adanaspor'un da aralarında bulundu Türk takımlarıyla Romanya, Estonya, Makedonya ve Bosna Hersek ekipleri, kamp için "Tabiatın Kalbi" olarak nitelendirilen Bolu'yu seçti.Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig takımlarının yanı sıra Romanya, Estonya, Makedonya ve Bosna Hersek'ten bazı takımlar, yaz dönemi kampı için Bolu'ya geldi. Takımlar zaman zaman burada hazırlık maçları da yapma imkanı buluyor.Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin her sene kamp için Bolu'yu tercih ettiğini söyledi.Bolu'yu yaz kampları açısından çok iyi gördüğünü belirten Çalımbay, "Ama bence Bolu'da tesisler yetersiz. Buraya baktığınız zaman mükemmel göl, orman, koşu parkuru, kısaca her şey var. Çok güzel 2 tane çim sahamız var ama buranın biraz daha gelişmiş olması gerekiyor." diye konuştu.Bolu'da huzur içinde çalıştıklarını ve tüm imkanların var olduğunu aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:"Sahamız hemen yanımızda. Buralar çok güzel ama Bolu'da, Düzce'de, Gerede'de yani buralarda bence daha iyi tesislerin yapılması gerekiyor. Yaz kamplarında kesinlikle dolar. Kışın da zaten çok güzel buralar. Kışın da yerli turist gelir buralara. Bolu kamp için her açıdan mükemmel ama tesislerin biraz daha modern olup, biraz daha çoğalması gerekiyor."- Erol Bulut: "Bütün takımlar buraya çekilebilir"Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut da Bolu'nun kamp için çok güzel bir yer olduğuna vurgu yaptı.Bolu'da bulunan otellerin azlığı nedeniyle çoğu takımın buraya gelemediğini dile getiren Bulut, "Bence burada otel seviyesiyle kalite daha da arttırılmalı. Bütün takımlar buraya çekilebilir." ifadesini kullandı.Bulut, havası, doğası ve ortamı ile kamp yapmak için her şeyi barındıran Bolu'da, kış döneminde futbol şehrine dönüşen Antalya'daki otellere yakın oteller, sahalar yapılabileceğini, yurt dışındaki takımların da buraya çekilebileceğine işaret etti.- Cihat Arslan: "Bolu, Avusturya ile baş başa gidebilecek bir potansiyele sahip"Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, kendisinin de daha önce Bolu'da teknik direktörlük yaptığını anımsatarak, Bolu'yu çok güzel bir şehir olarak gördüğünü belirtti.Arslan, Bolu'nun kamp yeri olarak kullanılması anlamında da mükemmel bir ortama ve havaya sahip olduğuna değinerek, "Bolu iklim olarak da yaz kamplarına çok uygun. Biz yurt dışına da gidiyoruz ama Bolu, Avusturya ile baş başa gidebilecek bir potansiyele sahip. Hem maç yapma adına çok önemli çünkü çok sayıda takım olduğu için maç yapmada da sorun olmuyor. Takım izleme avantajı da çok fazla." diye konuştu.Kendi ligleri açısından Bolu'nun her takımın kamp yapabileceği bir yer haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, Bolu'daki kampların çok değerli olduğunu, diğer rakipleri de etüt etme şansı bulabildiklerini kaydetti.Arslan, Bolu'da spor turizmi ve kamp anlamında devam eden yatırımlar olduğunu belirterek, "Yapılan ve halen devam eden yatırımlar var ama bunlar daha da çoğalabilir. Bolu tamamen bir spor şehri olabilir. Antalya bunu fazlasıyla başardı. Otel, tesis ve saha sayısı çok fazla olunca futbolun kalbi kış dönemi Antalya'da atıyor. Yaz için de Bolu potansiyel olarak çok ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.