Futbolu değil hentbolu seçti, milli takım kaptanı oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanlığını üstlenen ve Kuzey Makedonya'nın HC Ohrid takımında forma giyen Halil İbrahim Öztürk, çocukken Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin alt yapı seçmelerini geçerek futbol oynama imkanı da yakaladığını ancak tercihini bu branştan yana yana kullandığını, kararından dolayı hiç pişman olmadığını belirtti.



Halil İbrahim Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hentbol ile tanışmasının 9 yaşındayken bir arkadaşının vasıtasıyla olduğunu kaydederek, "Benden 2 yaş büyük arkadaşım hentbol oynuyordu. O dönem beni antrenmanı izlemeye davet etti. Bir antrenmana gittiğimde tribünde otururken hoca yanına çağırdı. O zamanlarda fiziğim yaşıtlarımdan oldukça gelişmişti. O gün hentbol ile tanıştım ve sihirli topu elime aldım. Bir daha da hiç bırakmadım." diye konuştu.



Çocukken sokakta çok futbol oynadıkları için ailesinin kendisini eve sokmakta zorlandığını anlatan 1996 doğumlu başarılı hentbolcu, "İlkokul birinci sınıfa başladığımda sınıf öğretmenim yeteneğimi keşfetmiş ve 'Ailen seni kesinlikle futbola göndersin.' demişti. Bir dönem Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine girdim ve geçtim. Seçim yapmam gerekiyordu. Ben de tercih hakkımı tabii ki hentboldan yana kullandım. Hentbolu seçtiğim için bir saniye bile pişman olmadım. O günden bugüne topu elime her aldığımda kendimi çocuk gibi hissediyorum. Bir aşk bu benim için." değerlendirmesinde bulundu.



"Evden kaçarak antrenmana gitmek zorunda kaldım"



Hentbola başladıktan sonra zorlu dönemlerinin de olduğunu dile getiren Halil İbrahim, "Hentbol tamamen odak noktam olmuştu ve dersleri biraz aksatmıştım açıkçası. Doğal olarak ailem de durumdan pek memnun değildi. Kışın karda yağmurda antrenmana giderdim ve annem çok kızardı. Eve geldiğimde ayaklarım sırılsıklam olurdu. Bazen evden kaçarak antrenmana gitmek zorunda kaldım oluyordu. Tabii zaman geçtikçe, bazı başarılar geldikçe onlar da tam anlamıyla desteklediler ve bugünlere geldim." şeklinde görüş belirtti.



Milli hentbolcu Halil İbrahim, HC Ohrid öncesi Türkiye'de Maliye Milli Piyango, Göztepe, Spor Toto formaları giymiş, yine Spor Toto ile şampiyonluk yaşamıştı.





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