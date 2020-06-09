Futboldaki ırkçılığın karanlık yüzü: Teknik direktörler ve hakemler!

Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling, ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi sonrası tüm dünyada konuşulmaya başlanan siyahi insanlara uygulanan fırsat eşitsizliği konusunda BBC'nin 'NewsNNight" programına açıklamalar yaptı.
Sterling, siyahilere uygulanan fırsat eşitsizliği hakkındaki görüşü sorulduğunda, "Ben futbolcuyum ve futbolun içinde kalmayı seçeceğim. Size futbol dünyasıyla ilgili mükemmel bir örnek vereceğim. Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell ve Ashley Cole. Dördü de muhteşem karakterlerdi. Hepsi İngiltere Milli Takımı'nda oldu. Hepsi aynı antrenörlük kurslarına gitti ve aynı anda en üst seviye antrenörlük lisansı aldı. Ancak, Lampard ve Gerrard'a verilen fırsatlar, iki eski siyahi futbolcuya verilmedi." ifadelerini kullandı.
"SİYAHİ HAKEM VE YÖNETİCİ SAYISI SIFIR!"
İngiliz milli futbolcu, "İngiltere'nin en üst 4 liginde 91 kulüp var ama yalnızca 6 tanesinde siyahi menajer var. Ayrıca, siyahi hakem sayımız sıfır. Premier Lig'de 500 civarı oyuncu var ve bunların üçte biri siyahi futbolcular. Ancak, lig ve federasyon yönetiminde bir tane bile siyahi yok. Antrenör kadrolarına bakın. Oralarda bile siyahi görmek zor." dedi.
"ARTIK DEĞİŞİM VAKTİ GELDİ"
Raheem Sterling, "Siyahilere uygulanan eşitsizlik konusunda bir tane bile bizi anlayacak yönetici yok. Bu protestoların yaşanmasını doğru buluyorum. Böylece, bu konularda konuşma fırsatı bulabiliyoruz ama sadece sözler yetmiyor. Çünkü, gerçek manada bir değişim için yıllardır konuşuyoruz ama yapmıyoruz. Artık değişim vakti geldi!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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Sterling, siyahilere uygulanan fırsat eşitsizliği hakkındaki görüşü sorulduğunda, "Ben futbolcuyum ve futbolun içinde kalmayı seçeceğim. Size futbol dünyasıyla ilgili mükemmel bir örnek vereceğim. Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell ve Ashley Cole. Dördü de muhteşem karakterlerdi. Hepsi İngiltere Milli Takımı'nda oldu. Hepsi aynı antrenörlük kurslarına gitti ve aynı anda en üst seviye antrenörlük lisansı aldı. Ancak, Lampard ve Gerrard'a verilen fırsatlar, iki eski siyahi futbolcuya verilmedi." ifadelerini kullandı.
"SİYAHİ HAKEM VE YÖNETİCİ SAYISI SIFIR!"
İngiliz milli futbolcu, "İngiltere'nin en üst 4 liginde 91 kulüp var ama yalnızca 6 tanesinde siyahi menajer var. Ayrıca, siyahi hakem sayımız sıfır. Premier Lig'de 500 civarı oyuncu var ve bunların üçte biri siyahi futbolcular. Ancak, lig ve federasyon yönetiminde bir tane bile siyahi yok. Antrenör kadrolarına bakın. Oralarda bile siyahi görmek zor." dedi.
"ARTIK DEĞİŞİM VAKTİ GELDİ"
Raheem Sterling, "Siyahilere uygulanan eşitsizlik konusunda bir tane bile bizi anlayacak yönetici yok. Bu protestoların yaşanmasını doğru buluyorum. Böylece, bu konularda konuşma fırsatı bulabiliyoruz ama sadece sözler yetmiyor. Çünkü, gerçek manada bir değişim için yıllardır konuşuyoruz ama yapmıyoruz. Artık değişim vakti geldi!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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