Futbolda yaz transfer dönemi sona eriyor

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 5 Temmuz günü sona erecek.

Haber; AA
Futbolda yaz transfer dönemi sona eriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2020 13:52
Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 5 Temmuz günü sona erecek.

Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Birinci transfer dönemi, 4 Ağustos'ta başlamıştı. 

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için