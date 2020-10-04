Futbolda yaz transfer dönemi sona eriyor

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 5 Temmuz günü sona erecek.



Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.



Birinci transfer dönemi, 4 Ağustos'ta başlamıştı.



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.



