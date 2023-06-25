Futbolda "yaz transfer dönemi" başlıyor

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi pazartesi günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda 'yaz transfer dönemi' başlıyor
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25 Haziran 2023 12:55
Futbolda transfer dönemi resmi olarak başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, pazartesi günü başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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