Futbolda yapılacak yayın ihalesi için komisyon kuruldu

TFF, yeni yayın ihalesi için komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfıyla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı.

Haber; AA
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Futbolda yapılacak yayın ihalesi için komisyon kuruldu
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14 Nisan 2021 16:17
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni yayın ihalesi için komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfıyla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulu tarafından alınan kararla oluşturulan komisyonda TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen Ali Koç, Fatih Saraç, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil'in yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk futbolunun mevcut maddi sorunlarına çözüm olacak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle Kulüpler Birliği Vakfıyla birlikte oluşturulan komisyon ile mevcut durumun değerlendirilmesi, piyasa araştırmaları yapılması, şartnamenin hazırlanması ve ihalenin şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor." denildi.



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