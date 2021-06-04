'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.



Mahkeme heyeti, davada sona gelindiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.



ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI



Her zaman başımız dik, alnımız açık. Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum tarihi bir gün. keşke bu günleri yaşamasaydık. Naim Bey'e ve tüm ekibine teşekkür ederim. Kulübümüzün avukatlarına teşekkür ediyorum. Bir pazar sabahı başlayan, madde ve manevi bizi zararlara uğratan davada dönüm noktasına geldik. Hukuken süreç tamamlanmadı. Yargıtay'dan karar bekliyoruz. İnşallah adli tatilden önce karar çıkar. Cezalar o kadar ağır ki, sonucun değişeceğini sanmıyorum.



TV programlarında bunları alkışlayan medet uman insanlarla hukuken olmasa bile vicdanen hesaplaşacağız. Kul hakkı yediler. İnsanlar intihar etti, kanser oldu, okula gidemediler. Allah bu günleri bir daha Türkiye'ye göstermesin. yeterince ders alındı mı alınmadı mı emin değilim. Çocuklarımız ve torunlarımız bir daha bu işlerle uğraşmamalı.



Hukuki haklarımızı arayacağız. Bu yolculuğun sonuna gelmiş gibi görünüyoruz. Bir iki adım daha kaldı. Taraflı ve tarafsız herkesin kabul edeceği noktaya geldik. Bizim için gidilecek çok nokta var. Bunun hesabını sormamız gereken çok kurum ve kişiler var. Biz olalım, başkası olsun, Aziz Başkan da mücadelesini verdi, bu koltukta kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Biz mutlu değiliz. Zafer çığlıkları içerisinde değiliz. Çok kızgın ve kırgınız. Hakkımızı alana kadar da devam edecek. En çok hesaplaşmak istediğim kesim, o rüzgarı arkasına alarak Fenerbahçe'nin yapayalnız olduğu dönemde, FETÖ'nün güçlü olduğu dönemde Fenerbahçe'ye vuran, saldıran, iftiraların meşrulaştırılması için her şeyi yapanlar... Terör örgütünün en büyük gücü medyasıydı, medya ile planlayıp, polis ile çökertiyorlardı. Bugün utanmadan, vicdanlarıyla hesaplaşmadan bu örgüte lanet okuyanlar, bilerek ve isteyerek, onların maşası oldu. Bunlarla da hesaplaşmalıyız. Bunları, bu yaptıklarına pişman edeceğiz.



AVUKATLARIN AÇIKLAMALARI



Fenerbahçe Avukatı Naim Karakaya "3 Temmuz operasyonu bugün itibariyle sonlanmıştır. Hukuk dışı odaklar tarafından yapılan operasyon sonrasında Fenerbahçe'nin masum olduğu ispatlanmıştır. İftiradan, örgütlü suçlardan cezalar verilmiştir. Resmi belgede sahtecilik kararları da mevcuttur. 3 Temmuz süreci Yargıtay'ın önündedir. Yargıtay'daki dosyanın da en kısa sürede bitirilmesini bekliyoruz." dedi.



Fenerbahçe Avukatı Fethi Pekin "Zincirleme iftira ve resmi evrakta sahtecilik yapılmış. Bu tuzak örgüt olarak kurulmuş. Gereken cezaları en ağır şekilde aldılar." ifadelerini kullandı.



- 1406 yıl hapis cezası



Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "Futbolda Şike Kumpası" davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.



- En az 588 yıl hapis



Şike soruşturmasını ilk başlatan polis, Ahmet Kalender'e FETÖ kumpasından en az 588 yıl hapis cezası verildi.



- 161 yıl 8 ay hapis



Eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.



- 1972 yıl 10 ay hapis



Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.







