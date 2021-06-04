'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.Mahkeme heyeti, davada sona gelindiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "Futbolda Şike Kumpası" davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.Şike soruşturmasını ilk başlatan polis, Ahmet Kalender'e FETÖ kumpasından en az 588 yıl hapis cezası verildi.Eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.Fenerbahçe Avukatı Naim Karakaya "3 Temmuz operasyonu bugün itibariyle sonlanmıştır. Hukuk dışı odaklar tarafından yapılan operasyon sonrasında Fenerbahçe'nin masum olduğu ispatlanmıştır. İftiradan, örgütlü suçlardan cezalar verilmiştir. Resmi belgede sahtecilik kararları da mevcuttur. 3 Temmuz süreci Yargıtay'ın önündedir. Yargıtay'daki dosyanın da en kısa sürede bitirilmesini bekliyoruz." dedi.Fenerbahçe Avukatı Fethi Pekin "Zincirleme iftira ve resmi evrakta sahtecilik yapılmış. Bu tuzak örgüt olarak kurulmuş. Gereken cezaları en ağır şekilde aldılar." ifadelerini kullandı.Avukat Fethi Pekin: "Karar açıklandıktan sonra, heyet başkanı ilginç bir konuya değindi. Şahıslar tarafından tehdit edildiklerini ifade ettiler. Bu tehditlere kulak vermeyeceklerini ve bunların umurlarında olmadığını söylediler. Bu cesur yargı mensuplarını göğsüm kabararak izledim." açıklamasını yaptı.Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, futbolda şike kumpası davasında verilen kararları canlı olarak takip etti.