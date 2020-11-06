"Futbolda şike kumpası" davasında 19 sanığa beraat

Futbolda şike kumpası davasında, aralarında Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.

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'Futbolda şike kumpası' davasında 19 sanığa beraat
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06 Kasım 2020 11:57
Futbolda şike kumpası davasında, aralarında Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu: "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe." dedi



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