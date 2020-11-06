'Futbolda şike kumpası' davasında 19 sanığa beraat

Futbolda şike kumpası davasında, aralarında Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu: "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe." dedi
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu: "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe." dedi