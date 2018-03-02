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Futbolda şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

2-5 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel futbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacak.

Kaynak: DHA
Futbolda şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak
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02 Mart 2018 10:46
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına;

2-5 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel futbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacağını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak.

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