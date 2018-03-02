Futbolda şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına;2-5 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel futbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacağını bildirdi.Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak.