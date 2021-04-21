Futbolda olimpiyat kurası çekildi

Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grupları kura çekimi gerçekleştirildi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol eşleşmeleri şu şekilde...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda olimpiyat kurası çekildi
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21 Nisan 2021 14:27
Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grupları kura çekimi gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde çekilen kura sonucu erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takımın mücadele edeceği turnuvada eşleşmeler belli oldu.

Son şampiyon Brezilya, finalde yendiği Almanya ile birlikte D Grubu'nda yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol eşleşmeleri şu şekilde:

- Erkekler

A Grubu: Japonya, Güney Afrika, Meksika, Fransa

B Grubu: Yeni Zelanda, Güney Kore, Honduras, Romanya

C Grubu: Mısır, İspanya, Arjantin, Avustralya

D Grubu: Brezilya, Almanya, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan

- Kadınlar

E Grubu: Japonya, Kanada, Büyük Britanya, Şili

F Grubu: Çin, Brezilya, Zambiya, Hollanda

G Grubu: İsveç, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda

 

 



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