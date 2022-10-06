Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı

Futbol Kadınlar 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı
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06 Ekim 2022 16:48
Futbol Kadınlar 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

23 Ekim'de yapılacak müsabakalarla başlayacak Kadınlar 1. Lig'in ilk yarısı 24 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devrenin 8 Ocak 2023'te start alacağı ligde normal sezon 2 Nisan 2023'te son bulacak.

Kadınlar 1. Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Horozkentspor-Giresun Sanayispor

Pendik Çamlıkspor-Sakarya Kadın FK

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Nuhspor

Kocaeli Bayan FK-Ünye Gücü FK

Kayseri Kadın FK-Bağcılar Evrenspor

Gaziantep Asyaspor-Birfen Koleji Hatay Defnespor

Not: Soma Zaferspor, ilk haftayı bay geçecek.

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