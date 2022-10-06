Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı

Futbol Kadınlar 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
23 Ekim'de yapılacak müsabakalarla başlayacak Kadınlar 1. Lig'in ilk yarısı 24 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devrenin 8 Ocak 2023'te start alacağı ligde normal sezon 2 Nisan 2023'te son bulacak.
Kadınlar 1. Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
Horozkentspor-Giresun Sanayispor
Pendik Çamlıkspor-Sakarya Kadın FK
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Nuhspor
Kocaeli Bayan FK-Ünye Gücü FK
Kayseri Kadın FK-Bağcılar Evrenspor
Gaziantep Asyaspor-Birfen Koleji Hatay Defnespor
Not: Soma Zaferspor, ilk haftayı bay geçecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
23 Ekim'de yapılacak müsabakalarla başlayacak Kadınlar 1. Lig'in ilk yarısı 24 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devrenin 8 Ocak 2023'te start alacağı ligde normal sezon 2 Nisan 2023'te son bulacak.
Kadınlar 1. Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
Horozkentspor-Giresun Sanayispor
Pendik Çamlıkspor-Sakarya Kadın FK
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Nuhspor
Kocaeli Bayan FK-Ünye Gücü FK
Kayseri Kadın FK-Bağcılar Evrenspor
Gaziantep Asyaspor-Birfen Koleji Hatay Defnespor
Not: Soma Zaferspor, ilk haftayı bay geçecek.
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