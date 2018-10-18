Futbolda II. FETÖ dalgası

Bülent Korkmaz, adının FETÖ soruşturmasında geçtiği iddialarına ise şu cevabı verdi:





"Yıllarca milli takım ve Galatasaray forması giydim. Teknik direktörlük hayatına atıldım. Benim ve ailemin yaşam tarzı bellidir. Başka işlerle hayatım boyunca işim olmadı. Çevremdeki herkes beni, ailemi iyi tanır. Bu konuda rahatım. İsteyen istediği şekilde araştırabilir. Bu konuda sosyal medyada yapılan açıklamalarla ilgili tekzip yapmıştım. Benimle ilgili iki sene önce biri çıkıp konuştu, sonra özür diledi benden televizyon aracılığıyla. Beni bilen bilir. Benim ve ailemin yaşam tarzımı belli, son derece rahatım. İsteyen istediği şekilde soruşturma yapabilir."

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FETÖ'nün futboldaki yapılanmasına ilişkin futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Bülent Korkmaz hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.ünlü futbolcular hakkındaki soruşturmanın "FETÖ terör örgütüne üye olmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.Futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına karar verecek. Belözoğlu, Turan, Buruk ve Korkmaz hakkındaki soruşturma dosyaları ayrı ayrı yürütülüyor.Daha önce eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, İsmail Şengül, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada sanıklar ifadelerinde aralarında Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu birçok futbolcunun ismini vermişti.Başakşehirli futbolcu Arda'nın, şarkıcı Berkay Şahin'le yaşadığı kavgadan dolayı 12.5 yıl hapsi isteniyor. Kulübü de Arda Turan'a 2.5 milyon lira ceza kesmişti.