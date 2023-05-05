Futbolda haftanın programı! Nefes kesecek maçlar var

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 36'ncı, TFF 3. Lig'de ise 32'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
- Süper Lig
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
- Spor Toto 1. Lig
7 Mayıs Pazar:
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bodrumspor-Altınordu (Bodrum İlçe)
16.00 Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor-Tuzlaspor (Çaykur Didi)
16.00 Altay-Altaş Denizlispor (Alsancak Mustafa Denizli)
- TFF 2. Lig
- Kırmızı Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 1461 Trabzon FK-Pazarspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Weecoins Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Kocaelispor (Eryaman)
15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Futbol (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
15.00 İskenderunspor-Sarıyer (Pendik)
15.00 Bitexen Vanspor-Bucaspor 1928 (Van Atatürk)
15.00 Zonguldak Kömürspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Karaelmas Kemal Köksal)
- Beyaz Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 Somaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Soma Atatürk)
15.00 Şanlıurfaspor-Bursaspor (11 Nisan)
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Bolluca)
15.00 Isparta 32 Spor-Batman Petrolspor (Isparta Atatürk)
15.00 Menemen FK-Çorum FK (Menemen İlçe)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-Sivas Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 İnegölspor-Esenler Erokspor (İnegöl İlçe)
15.00 Bayburt Özel İdare-Ankaraspor (Bayburt Genç Osman)
- TFF 3. Lig
- 1. Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 Belediye Derincespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor (Yeni Ordu)
15.00 Entegre Solar Elazığspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Elazığ Atatürk)
15.00 Edirnespor-1922 Konyaspor (Edirne 25 Kasım)
15.00 İdaş Çatalcaspor-Yomraspor (Çatalca İzzettin)
15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karşıyaka (Mersin)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor (Dumlupınar)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Hacettepe 1945 (Nevşehir Gazi)
15.00 Amasyaspor FK-BC Group Ağrı 1970 (12 Haziran)
- 2. Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor (Eynesil İlçe)
15.00 Karaman FK-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Kemal Kaynaş)
15.00 Bayrampaşa-Alagöz Holding Iğdır FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967 (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Kuşadasıspor-Turgutluspor (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Darıca Gençlerbirliği (Başpınar)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-23 Elazığ FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
- 3. Grup
7 Mayıs Pazar:
13.00 Muşspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Muş Şehir)
15.00 Bergama Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Niğde Anadolu FK-Efeler 09 FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
15.00 Fatsa Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor (Fatsa İlçe)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Siirt İl Özel İdare (Beyoğlu)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)
15.00 Kepez Belediyespor-Akhisarspor (Kepez Hasan Doğan)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
- Süper Lig
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
- Spor Toto 1. Lig
7 Mayıs Pazar:
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bodrumspor-Altınordu (Bodrum İlçe)
16.00 Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor-Tuzlaspor (Çaykur Didi)
16.00 Altay-Altaş Denizlispor (Alsancak Mustafa Denizli)
- TFF 2. Lig
- Kırmızı Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 1461 Trabzon FK-Pazarspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Weecoins Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Kocaelispor (Eryaman)
15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Futbol (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
15.00 İskenderunspor-Sarıyer (Pendik)
15.00 Bitexen Vanspor-Bucaspor 1928 (Van Atatürk)
15.00 Zonguldak Kömürspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Karaelmas Kemal Köksal)
- Beyaz Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 Somaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Soma Atatürk)
15.00 Şanlıurfaspor-Bursaspor (11 Nisan)
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Bolluca)
15.00 Isparta 32 Spor-Batman Petrolspor (Isparta Atatürk)
15.00 Menemen FK-Çorum FK (Menemen İlçe)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-Sivas Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 İnegölspor-Esenler Erokspor (İnegöl İlçe)
15.00 Bayburt Özel İdare-Ankaraspor (Bayburt Genç Osman)
- TFF 3. Lig
- 1. Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 Belediye Derincespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor (Yeni Ordu)
15.00 Entegre Solar Elazığspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Elazığ Atatürk)
15.00 Edirnespor-1922 Konyaspor (Edirne 25 Kasım)
15.00 İdaş Çatalcaspor-Yomraspor (Çatalca İzzettin)
15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karşıyaka (Mersin)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor (Dumlupınar)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Hacettepe 1945 (Nevşehir Gazi)
15.00 Amasyaspor FK-BC Group Ağrı 1970 (12 Haziran)
- 2. Grup
7 Mayıs Pazar:
15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor (Eynesil İlçe)
15.00 Karaman FK-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Kemal Kaynaş)
15.00 Bayrampaşa-Alagöz Holding Iğdır FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967 (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Kuşadasıspor-Turgutluspor (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Darıca Gençlerbirliği (Başpınar)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-23 Elazığ FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
- 3. Grup
7 Mayıs Pazar:
13.00 Muşspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Muş Şehir)
15.00 Bergama Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Niğde Anadolu FK-Efeler 09 FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
15.00 Fatsa Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor (Fatsa İlçe)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Siirt İl Özel İdare (Beyoğlu)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)
15.00 Kepez Belediyespor-Akhisarspor (Kepez Hasan Doğan)
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