Futbolda haftanın programı belli oldu

Futbolda Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek. Nesine 2. Lig'de 11, Nesine 3. Lig'de 10, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 8. hafta maçları yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



Süper Lig



8 Kasım Cuma:



20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)



9 Kasım Cumartesi:



13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)



16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)



19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)



19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)



10 Kasım Pazar:



13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)



16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)



19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)



Trendyol 1. Lig



8 Kasım Cuma:



20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)



20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor (Eryaman)



9 Kasım Cumartesi:



13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)



19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir)



10 Kasım Pazar:



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)



16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)



19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)



Nesine 2. Lig



Beyaz Grup



9 Kasım Cumartesi:



14.00 Kepezspor-GMG Kastamonuspor (Kepez Hasan Doğan)



14.00 Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)



10 Kasım Pazar:



13.00 Kırklarelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kırklareli Atatürk)



14.00 İnegölspor-Beykoz Anadoluspor (İnegöl)



14.00 Afyonspor-Fethiyespor (Zafer)



14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Isparta Atatürk)



14.00 İskenderunspor-1461 Trabzon FK (Kırkhan)



14.00 Altınordu-Altay (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün)



14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Karaköprü Belediyespor (Tarsus)



Kırmızı Grup



9 Kasım Cumartesi:



14.00 Karacabey Belediyespor-Karaman FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat)



10 Kasım Pazar:



14.00 Bucaspor 1928-Belediye Derincespor (Yeni Buca)



14.00 Giresunspor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)



14.00 Somaspor-Çimentaş Elazığspor (Soma Atatürk)



14.00 Ankara Demirspor-Menemen FK (TCDD Ankara Demirspor)



14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Motolux 68 Aksarayspor (Erbaa Yeni İlçe)



14.00 Serik Belediyespor-Nazillispor (Serik İsmail Oğan)



14.00 Diyarbekirspor-Artı Değer Vanspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)



Nesine 3. Lig



1. Grup



9 Kasım Cumartesi:



14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Anadolu Üniversitesi (İzmir Atatürk)



10 Kasım Pazar:



14.00 23 Elazığ FK-Silifke Belediyespor (Elazığ Doğukent)



14.00 Artvin Hopaspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Arhavi İlçe)



14.00 Karşıyaka-Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli)



14.00 Düzce Cam Düzcespor-Ergene Velimeşespor (Düzce)



14.00 Kırşehir Futbol SK-Bursaspor (Kırşehir Ahi)



14.00 Kemerkent Bulvarspor-Belediye Kütahyaspor ((Bulvar Mimar Kubilay Köse)



14.00 Kuşadasıspor-Tokat Belediye Plevnespor (Kuşadası Özer Türk)



2. Grup



9 Kasım Cumartesi:



14.00 Etimesgut Belediyespor-Beykoz İshaklıspor (Atatürk)



14.00 Silivrispor-Fatsa Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)



10 Kasım Pazar:



14.00 Muğlaspor-T. Metal 1963 Spor (Muğla Atatürk)



14.00 Amasyaspor-İnegöl Kafkasspor (12 Haziran)



14.00 Smart Holding Çayelispor-Adıyaman (Çayeli İlçe)



14.00 Tire 2021 FK-Nevşehir Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Uşakspor (Kelkit İlçe)



14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)



3. Grup



9 Kasım Cumartesi:



14.00 1923 Mustafakemalpaşaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Mustafa Kemalpaşa)



10 Kasım Pazar:



14.00 52 Orduspor FK-Pazarspor (Yeni Ordu)



14.00 Osmaniyespor-Viranşehir Belediyespor (7 Ocak)



14.00 Bayburt Özel İdarespor-Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor (Bayburt Genç Osman)



14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Sorgun İlçe)



14.00 Alanya 1221 Futbol SK-Çankayaspor (Alanya Milli Egemenlik)



14.00 Çorluspor 1947-Aliağa Futbol (Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Karabük İdmanyurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



4. Grup



9 Kasım Cumartesi:



14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Niğde Belediyespor (Kırıkhan İlçe)



10 Kasım Pazar:



14.00 Kolibri Ağrı 1970-İzmir Çoruhlu FK ( (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



14.00 Kırıkkale FK-Orduspor 1967 (Başpınar)



14.00 Zonguldakspor-Mardin 1969 Spor (Karaelmas K.Köksal)



14.00 Sebat Gençlikspor-Denizlispor (Ortahisar Yavuz Selim)



14.00 Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-Polatlı 1926 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)



14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Nilüferspor (Tepecik Şenol Güneş)



14.00 Edirnespor-7 Eylül Turgutlu 1984 (Tunca Futbol Sahası)



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi



9 Kasım Cumartesi:



16.00 Beşiktaş United Payment-Galatasaray Pertol Ofisi (Tüpraş)



10 Kasım Pazar:



12.00 Hakkarigücü-Trabzonspor (Merzan Şehir)



14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Seyrantepe Spor Kompleksi Stadyumu)



14.00 Fatih Vatanspor-Bornova Hitabspor (Bahçelievler İl Özel İdare)



14.30 ALG Spor-Çekmeköy Bilgidoğa (Batur)



15.00 Beylerbeyi SK-Ünye Kadın SK (Beylerbeyi 75. Yıl)



