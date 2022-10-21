Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 11, Spor Toto 1. Lig'de 10, TFF 2. Lig'de 11, TFF 3. Lig'de 8. hafta maçlar yapılacak. Kadın Futbol Süper Ligi, 2. hafta mücadelesine sahne olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda haftanın programı
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21 Ekim 2022 14:23
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 11, Spor Toto 1. Lig'e 10, TFF 2. Lig'e 11, TFF 3. Lig'e 8 ve Kadın Futbol Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

1. Lig

Cuma

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

23 Ekim Pazar:

14.00 Somaspor-Düzce Cam Düzcespor (Soma Atatürk)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Nazilli İlçe)

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Isparta 32 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Sivas Belediyespor-Esenler Erokspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

19.00 Şanlıurfaspor-Menemen FK (11 Nisan)

19.00 Bursaspor-İnegölspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Hes İlaç Afyonspor-Bayburt Özel İdare (Zafer)

19.00 Batman Petrolspor-Tarsus İdman Yurdu (Batman Yeni Şehir)

19.00 Çorum FK-Ankaraspor (Çorum Şehir)

Kırmızı Grup:

23 Ekim Pazar:

14.00 Etimesgut Belediyespor-İskenderunspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Gazi)

14.00 Ankara Demirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Kırşehir FK-1461 Trabzon FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Fethiyespor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Sarıyer-Pazarspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor (Uşak 1 Eylül)

18.00 Kocaelispor-Adıyaman FK (Kocaeli)

19.00 Bucaspor 1928-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Yeni Buca)

19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

TFF 3. Lig

1. Grup:

23 Ekim Pazar:

14.00 Çatalcaspor-1922 Konyaspor (Çatalca İzzettin)

14.00 Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yomra İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Hacettepe 1945 (12 Haziran)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Eskişehirspor (Kelkit İlçe)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Entegre Solar Elazığspor (Dumlupınar)

14.00 BC Group Ağrı 1970-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Nevşehir Belediyespor (Mersin)

19.00 Karşıyaka-Edirnespor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 52 Orduspor FK-Belediye Derincespor (Yeni Ordu)

2. Grup:

23 Ekim Pazar:

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Vakfıkebir İlçe)

14.00 Ergene Velimeşespor-Karaman FK (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Bayrampaşaspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Başpınar)

14.00 23 Elazığ FK-Darıca Gençlerbirliği (Elazığ Doğukent)

14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Turgutluspor (Merkez Spor Kompleksi)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Orduspor 1967 (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Bulvarspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

3. Grup:

23 Ekim Pazar:

14.00 Bergama Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Kepez Belediyespor (Osmanlı)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Malatya Arguvanspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Osmaniyespor FK-Merkür Holding Erbaaspor (7 Ocak)

14.00 Efeler 09-Muş 1984 Muşspor (Adnan Menderes)

14.00 Fatsa Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Niğde Anadolu FK-Artvin Hopaspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

14.00 Siirt İl Özel İdare-Akhisarspor (Siirt Atatürk-Ev sahibi takım seyircisiz)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

23 Ekim Pazar:

11.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Beşiktaş Vodafone-Hakkarigücü (Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü)

14.00 Hatayspor-Altay (Hassa)

B Grubu:

Cumartesi:

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor (Osmanlı)

15.00 Fenerbahçe-Galatasaray Petrol Ofisi (Beylerbeyi 75. Yıl)

23 Ekim Pazar:

11.00 Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

12.00 Kireçburnu-Amed Sportif Faaliyetler (Çayırbaşı)

12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)

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