Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'e 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 23'üncü, 2. Grup'ta ise 26'ncı hafta karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:



- Spor Toto Süper Lig



Bugün:



20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)



20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)



19 Şubat Cumartesi:



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)



16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)



20 Şubat Pazar:



13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)



21 Şubat Pazartesi:



20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)



- Spor Toto 1. Lig



19 Şubat Cumartesi:



13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)



19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20 Şubat Pazar:



13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)



19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)



21 Şubat Pazartesi:



14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Mümin Özkasap)



17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Adana)



20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp)



20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



- TFF 2. Lig



Beyaz Grup



19 Şubat Cumartesi:



13.00 Eskişehirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Eskişehir Yeni)



13.00 Ankara Demirspor-Bucaspor 1928 (TCDD Ankara Demirspor)



13.00 Nazilli Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Nazilli İlçe)



13.00 Kırşehir Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Kırşehir Ahi)



13.00 Uşakspor-Tarsus İdman Yurdu (Uşak 1 Eylül)



13.00 Pendikspor-Isparta 32 (Pendik)



13.00 Kırklarelispor-Pazarspor (Kırklareli Atatürk)



13.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Şanlıurfa GAP)



Kırmızı Grup



19 Şubat Cumartesi:



13.00 An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Sarıyer (Bayburt Genç Osman)



13.00 Sivas Belediyespor-Çorum FK (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



13.00 Kahramanmaraşspor-Bodrumspor (7 Ocak)



13.00 Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)



13.00 Turgutluspor-Somaspor (Turgutlu 7 Eylül)



13.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk)



13.00 Ergene Velimeşespor-1461 Trabzon (Mustafa Kemal Atatürk)



13.00 Diyarbekirspor-İnegölspor (Diyarbakır)



13.00 Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK (Zafer)



13.00 Etimesgut Belediyespor-Adıyaman FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)



- TFF 3. Lig



1. Grup



19 Şubat Cumartesi:



13.00 Bursa Yıldırımspor-Bergama Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



13.00 Formül Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)



13.00 Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor (Elazığ Doğukent)



13.00 Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK (Batman Yeni Şehir)



13.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)



13.00 Arnavutköy Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (Bolluca)



13.00 Kahta 02-Sancaktepe FK (Kahta İlçe)



13.00 Nevşehir Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor (Nevşehir Gazi)



13.00 Hendekspor-Karaman Belediyespor (Hendek Atatürk)



- 2. Grup



19 Şubat Cumartesi:



13.00 Darıca Gençlerbirliği-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Darıca İlçe)



13.00 Bitexen Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)



13.00 Çarşambaspor-Kızılcabölükspor (Çarşamba Şehir)



13.00 Yomraspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Yomra İlçe)



13.00 52 Orduspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Ordu)



20 Şubat Pazar:



13.00 İskenderunspor-Bayrampaşaspor (İskenderun 5 Temmuz)



13.00 Kalecik FK-Siirt İl Özel İdaresi (Çubuk İlçe)



13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor (Şile)



- 3. Grup



19 Şubat Cumartesi:



13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970 (Gümüşhane Yenişehir)



13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Çankaya FK (Tepecik Şenol Güneş)



13.00 Kardemir Karabükspor-Fethiyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



20 Şubat Pazar:



12.30 Orduspor 1967-Karşıyaka (Yeni Ordu)



13.00 Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Edirne 25 Kasım)



13.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor (Of İlçe)



13.00 Ceyhanspor-Modafen (Ceyhan İlçe)



13.00 İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor (Mersin)



13.00 Mardin 1969-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Mardin 21 Kasım)









İLGİLİ VİDEO