Futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig 18 ve Trendyol 1. Lig ise 17. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF 2. Lig'de de 19. hafta karşılaşmaları oynanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 15. hafta maçları yapılacak.Süper Lig'in 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi heyecanı yaşanacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor (Yeni Adana)19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)25 Aralık Pazartesi:14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Ankara Demirspor (Mersin)14.00 Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor (Karaelmas K. Köksal)14.00 1461 Trabzon FK-Kırşehir SK (Ortahisar Yavuz Selim)14.00 Esenler Erokspor-Serik Belediyespor (Esenler Erokspor)14.00 HES İlaç Afyonspor-Adıyaman FK (Zafer)14.00 Diyarbekirspor-Bucaspor 1928 (Diyarbakır)14.00 Vanspor-Bursaspor (Van Atatürk)14.00 Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)14.00 Ankaraspor-Altınordu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)14.00 İnegölspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)14.00 Sarıyer-Uşakspor (Maltepe Hasan Polat)13.00 GMG Kastamonuspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Gazi)13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Isparta 32 (Iğdır Şehir)14.00 Somaspor-Karaman FK (Soma Atatürk)14.00 Menemen FK-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)14.00 Denizlispor-Belediye Derincespor (Denizli Atatürk)14.00 Düzce Cam Düzcespor-İskenderunspor (Düzce Şehir)14.00 Fethiyespor-Anagold 24Erzincanspor (Fethiye İlçe)12.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)12.00 Hakkarigücü-Ataşehir Belediyespor (Merzan Şehir)12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Şehit Vefa Karakurdu)13.00 Bitexen 1207 Antalyaspor- Beşiktaş JK United Payment (Zeytinköy 2 Nolu Saha)13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Fatih Vatanspor (Mehmet Hayri Özkeçeci)14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Trabzonspor (Osmanlı)14.00 ALG Spor-Galatasaray (Batur)14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Beylerbeyi SK (Vefa)