Futbolda haftanın heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'e 32, Spor Toto 1. Lig'e 35. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 35, TFF 3. Lig'de ise 31. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
28 Nisan Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
30 Nisan Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
1. Lig
28 Nisan Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Eyüp)
2. Lig
Beyaz Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Esenler Erokspor-Bayburt Özel İdare (Esenler Erok)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Diyarbakır)
15.00 Ankaraspor-Tarsus İdman Yurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
30 Nisan Pazar:
15.00 Sivas Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Çorum FK-Düzce Cam Düzcespor (Çorum Şehir)
15.00 Batman Petrolspor-Menemen FK (Batman)
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Isparta 32 Spor (Zafer)
15.00 Bursaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor (Nazilli İlçe)
Kırmızı Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Bucaspor 1928-Zonguldak Kömürspor (Yeni Buca)
15.00 Serik Belediyespor-İskenderunspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Ankara Demirspor-Etimesgut Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
30 Nisan Pazar:
13.30 GMG Kastamonuspor-Weecoins Kırklarelispor (Gazi)
15.00 Kocaelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kocaeli)
15.00 Pazarspor-Fethiyespor (Pazar İlçe)
15.00 Sarıyer-Bitexen Vanspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-1461 Trabzon FK (Balıkesir Atatürk)
3. Lig
1. Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Nevşehir Belediyespor (Şile)
15.00 Yomraspor-BC Group Ağrı 1970 (Yomra İlçe)
16.00 Hacettepe 1945-Entegre Solar Elazığspor (Osmanlı)
30 Nisan Pazar:
15.00 1922 Konyaspor-Belediye Derincespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-İdaş Çatalcaspor (Kelkit İlçe)
15.00 Edirnespor-Amasyaspor (Edirne 25 Kasım)
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Faruk Çelik)
15.00 Eskişehirspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Eskişehir Yeni)
15.00 Karşıyaka-52 Orduspor (Alsancak Mustafa Denizli)
2. Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Ayvalıkgücü Belediyespor (Darıca İlçe)
15.00 Turgutluspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Turgutlu)
15.00 Orduspor 1967-Kuşadasıspor (Yeni Ordu)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Kınay Bulvarspor (Alanya Milli Egemenlik)
30 Nisan Pazar:
15.00 23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor (Elazığ Doğukent)
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)
15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bayrampaşa (Of İlçe)
3. Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Efeler 09 Spor-Güneş Holding Çankaya FK (Adnan Menderes)
30 Nisan Pazar:
13.30 Muş 1984 Muşspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Muş Şehir)
13.30 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi (Sapanca Atatürk)
15.00 Merkür Holding Erbaaspor-Niğde Anadolu FK (Erbaa İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kepez Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Akhisarspor-Artvin Hopaspor (Spor Toto Akhisar)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
28 Nisan Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
30 Nisan Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
1. Lig
28 Nisan Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Eyüp)
2. Lig
Beyaz Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Esenler Erokspor-Bayburt Özel İdare (Esenler Erok)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Diyarbakır)
15.00 Ankaraspor-Tarsus İdman Yurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
30 Nisan Pazar:
15.00 Sivas Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Çorum FK-Düzce Cam Düzcespor (Çorum Şehir)
15.00 Batman Petrolspor-Menemen FK (Batman)
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Isparta 32 Spor (Zafer)
15.00 Bursaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor (Nazilli İlçe)
Kırmızı Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Bucaspor 1928-Zonguldak Kömürspor (Yeni Buca)
15.00 Serik Belediyespor-İskenderunspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Ankara Demirspor-Etimesgut Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
30 Nisan Pazar:
13.30 GMG Kastamonuspor-Weecoins Kırklarelispor (Gazi)
15.00 Kocaelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kocaeli)
15.00 Pazarspor-Fethiyespor (Pazar İlçe)
15.00 Sarıyer-Bitexen Vanspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-1461 Trabzon FK (Balıkesir Atatürk)
3. Lig
1. Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Nevşehir Belediyespor (Şile)
15.00 Yomraspor-BC Group Ağrı 1970 (Yomra İlçe)
16.00 Hacettepe 1945-Entegre Solar Elazığspor (Osmanlı)
30 Nisan Pazar:
15.00 1922 Konyaspor-Belediye Derincespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-İdaş Çatalcaspor (Kelkit İlçe)
15.00 Edirnespor-Amasyaspor (Edirne 25 Kasım)
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Faruk Çelik)
15.00 Eskişehirspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Eskişehir Yeni)
15.00 Karşıyaka-52 Orduspor (Alsancak Mustafa Denizli)
2. Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Ayvalıkgücü Belediyespor (Darıca İlçe)
15.00 Turgutluspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Turgutlu)
15.00 Orduspor 1967-Kuşadasıspor (Yeni Ordu)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Kınay Bulvarspor (Alanya Milli Egemenlik)
30 Nisan Pazar:
15.00 23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor (Elazığ Doğukent)
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)
15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bayrampaşa (Of İlçe)
3. Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Efeler 09 Spor-Güneş Holding Çankaya FK (Adnan Menderes)
30 Nisan Pazar:
13.30 Muş 1984 Muşspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Muş Şehir)
13.30 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi (Sapanca Atatürk)
15.00 Merkür Holding Erbaaspor-Niğde Anadolu FK (Erbaa İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kepez Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Akhisarspor-Artvin Hopaspor (Spor Toto Akhisar)
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