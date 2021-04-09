Futbolda Bölgesel Amatör Lig'i ertelendi!

TFF, Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini resmen açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda Bölgesel Amatör Lig'i ertelendi!
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09 Nisan 2021 18:46
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada Kovid-19'un son dönemdeki seyri üzerine sağlık kurulu tarafından değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda sağlık kurulu görüş birliğine varmıştır." denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur."



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