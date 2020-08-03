Futbolda birinci transfer dönemi başlıyor!

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 4 Ağustos Salı günü resmen başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.



