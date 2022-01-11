Futbolda ara transferi dönemi başlıyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.