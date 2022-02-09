Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısının ardından tamamlandı.

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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
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09 Şubat 2022 00:18
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.



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