Futbolda ara transfer dönemi kapanıyor

"Futbolda ara transfer dönemi ne zaman kapanacak?" sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda ara transfer dönemi kapanıyor
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31 Ocak 2021 14:57
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak. 

2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 4 Ağustos-5 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.



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