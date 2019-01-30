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Futbolda ara transfer dönemi kapanıyor

Futbolda ara transfer dönemi 31 Ocak gece yarısı son bulacak

Kaynak: AA
Futbolda ara transfer dönemi kapanıyor
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30 Ocak 2019 10:06
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de 31 Ocak gece yarısı sona erecek.

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek.

2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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