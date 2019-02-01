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Futbolda ara transfer dönemi kapandı

Türkiye'de 28 gün süren devre arası transfer dönemi sona erdi.

Kaynak: AA
Futbolda ara transfer dönemi kapandı
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01 Şubat 2019 00:38
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi. 

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer dönemi kapandı.

2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018'de gerçekleştirilmişti.

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