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Futbolda ara transfer dönemi başlıyor

Futbolda ara transfer dönemi 4 Ocak Cuma günü başlayacak.

Kaynak: AA
Futbolda ara transfer dönemi başlıyor
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03 Ocak 2019 11:20
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de 4 Ocak Cuma günü başlayacak.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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