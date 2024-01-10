Futbolda ara transfer dönemi başlıyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, perşembe günü başlayacak ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamlanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, perşembe günü başlayacak ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamlanmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU