Futbolda ara transfer dönemi başlıyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak Perşembe günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.
2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.
2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.
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