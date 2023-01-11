Futbolda ara transfer dönemi başlıyor

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak Perşembe günü başlayacak, 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda ara transfer dönemi başlıyor
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11 Ocak 2023 09:23
 Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak Perşembe günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

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