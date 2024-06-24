Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi başladı

Türki futbolunda Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi 24 Haziran itibarıyla başladı. Transfer dönemi 13 Eylül 2024'te sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi başladı
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24 Haziran 2024 13:24
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

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