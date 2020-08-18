Futbolda 1. 2. ve 3. ligin başlangıç tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. 2. ve 3. ligde 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Futbolda 1. 2. ve 3. ligin başlangıç tarihleri belli oldu
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18 Ağustos 2020 16:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. 2. ve 3. ligde 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak.

TFF 2 ve 3. ligin sezon başlangıcı ise 19-20 Eylül tarihlerinde olacak.

TFF, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ise 11 Eylül'de başlayacağını daha önce duyurmuştu.

Bu arada tüm liglerin sezon planlamaları da daha sonra ilan edilecek. 

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