Futbolcuya vuran hakeme 12 maç men

Meksika Ligi'nde kendisine itiraz eden futbolcunun kasığına diziyle vuran hakem Fernando Hernandez'e 12 maç men cezası verildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Futbolcuya vuran hakeme 12 maç men
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05 Nisan 2023 00:07
Meksika Birinci Futbol Kapanış Ligi'nin (Liga MX Clausura) 13. haftasındaki maçta, kendisine itiraz eden Leon oyuncusu Lucas Romero'nun kasığına diziyle vuran hakem Fernando Hernandez'e 12 maç men cezası verildi.

İki takımın teknik direktörünün de oyundan atıldığı ve 6 futbolcunun sarı kart gördüğü Club America-Leon karşılaşmasında, yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Bu kez taraftar, futbolcular veya takımların teknik heyetlerinden biri değil, hakem şiddet içeren davranışta bulundu.

Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, hakem Fernando Hernandez'in 12 maç men cezası almasına kararlaştırdı.

Club America Teknik Direktörü Fernando Ortiz, Leon Teknik Direktörü Nicolas Larcamon ve Leon'un orta saha oyuncusu Romero ise 2'şer maç men cezası aldı.

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