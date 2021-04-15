Futbolcuların muhtırasına Albayrak freni

Galatasaray'da tüm takım, başkan Cengiz'e tepki göstermeye hazırlanıyordu. Futbolcular başkana sosyal medyadan ortak bir bildiri ile yanıt için harekete geçti. Bunu öğrenen Albayrak olaya el attı, önce Terim sonra takımla konuşup krizi giderdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Futbolcuların muhtırasına Albayrak freni
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15 Nisan 2021 08:53
Galatasaray'da dün hem Florya'da hem de kulüp cephesinde önemli gelişmeler yaşandı.

Başkan Mustafa Cengiz'in önceki gün GS TV'de futbolcuları hedef alan eleştirileri Florya'da rahatsızlık yaratmıştı. Cengiz'in "Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Ölümüne oynamalılar. Neden yapmıyor. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor!" ifadeleri sonrası futbolcuların kendi sosyal medya hesaplarından yayınlayacakları ortak bir bildiri ile başkana tepki koymaya hazırlandığı ortaya çıktı.

TAKIMLA KONUŞTU, BİRLİK MESAJI VERDİ

Bu düşüncenin Florya'da ön plana çıkması üzerine G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak devreye girdi. Albayrak sık sık olduğu gibi sabah antrenmanı için dün Florya'ya giderken durumu tatlıya bağlamak adına tesislerde iki önemli toplantı gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılıların ikinci başkanı önce Fatih Terim ile bir araya geldi, Ardından Albayrak antrenman öncesinde soyunma odasına giderek sadece futbolcuların yer aldığı toplantıda Galatasaraylı oyunculara konuşma yaptı, birlik mesajı verdi.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ TAKIM İDMANA ÇIKTI

Tesislere giderek takıma sahip çıkan Abdürrahim Albayrak'tan sonra kaptanlar Muslera ve Arda'nın da söz aldığı ve ardından olayın tatlıya bağlandığı belirtildi. Bu görüşmelerin ardından başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından rahatsız olan oyuncular bildiri yayınlama fikrini rafa kaldırıp antrenmana çıktı ve G.Saray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte 'anlamlı' bir poz verdi. Albayrak da omuz omuza veren futbolcuların ortasında yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.  



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