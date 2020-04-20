Futbolcuların figürlerinden kim olduğunu anlayabilir misin?

2000'lerin ilk yıllarında futbolseverlerin koleksiyon amacıyla toplamaya başladığı, günümüzde de kendisine ait bir koleksiyoner grubuna sahip olan "Futbolcuların minik figürleri"ni bir araya getirdik ve "kusursuz olmayan" bu figürlerden hangi oyuncuyu bulmanızı istediğimiz, eğlenceli bir oyun hazırladık. Bakalım 10 sorunun kaçına doğru cevap verebileceksin?