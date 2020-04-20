Futbolcuların figürlerinden kim olduğunu anlayabilir misin?

Koronavirüs nedeniyle evlerimizde olduğumuz bugünlerde eğlenceli bir test hazırladık.

Futbolcuların figürlerinden kim olduğunu anlayabilir misin?
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20 Nisan 2020 00:06
2000'lerin ilk yıllarında futbolseverlerin koleksiyon amacıyla toplamaya başladığı, günümüzde de kendisine ait bir koleksiyoner grubuna sahip olan "Futbolcuların minik figürleri"ni bir araya getirdik ve "kusursuz olmayan" bu figürlerden hangi oyuncuyu bulmanızı istediğimiz, eğlenceli bir oyun hazırladık. Bakalım 10 sorunun kaçına doğru cevap verebileceksin?
 
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