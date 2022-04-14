Futbolcuların %38'i depresyonda! Başta Neymar...

Futbol artık bir endüstri haline gelirken, futbolcuların üzerindeki baskı da giderek artıyor. Profesyonel yaşamın stresi ve sürekli göz önünde olma zaman zaman futbolcuların sağlıklarında bozukluğa neden oluyor.



Bu konu üzerine bir araştırma yapan FIFPro, özellikle yüksek maaş alan futbolcuların %38'inde depresyon veya anksiyete belirtilerine rastlandığını duyurdu.



KORKTUKLARI İÇİN!



Bu futbolcuların başında da PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın geldiği belirtildi. Fransa'da son verdiği röportajda sık sık sağlığı ve üzerindeki baskılardan bahseden yıldız oyuncunun özel hayatında bu stresi yaşadığı vurgulandı.



Araştırmada sadece Avrupa'da değil tüm dünyada bu tür durumlara rastlandığının altı çizildi. Stresin depresyona yol açtığını belirten FIFPro baş sağlık görevlisi Vincent Gouttebarge, "Oyuncular, yargılanma, dikkate alınmama korkusuyla sır vermeye cesaret edemezler. Depresyonu gizleyebilirler" dedi.





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