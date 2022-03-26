Futbolculardan Kuntz'a: 'Hocam 3'lü bizi yorar'

Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunda büyük önem taşıyan Portekiz maçı oynanmadan sistem ve oyuncu tercihleri kamuoyunda tartışılmaya başlandı.



Teknik patron Stefan Kuntz, taktik idmanda bunu denemesine rağmen milli futbolcular, ilk 11 açıklandığında şaşkınlık yaşadı.



KUNTZ: "BU BENİM TERCİHİM"



Üçlü defansa mesafeli yaklaşan isimler oldu. Hatta tecrübeli oyunculardan biri, takım arkadaşlarının kaygılarını ve düşüncelerini Alman çalıştırıcıya iletip, "Bu sistemde başarılı olabilir miyiz? Uzun süredir 4'lü oynuyoruz ve buna alışkınız. Yeni sistem bizi yorar" ifadelerini kullandı.



Farklı fikirlerin çıkmasına ve kaygıların oluşmasına rağmen kararını değiştirmeyen Alman teknik adam, sadece radikal sistem değişikliği değil Berkan'ı sol kanat, Hakan ve Orkun'u orta sahada birlikte oynatma kararını, "Bu benim tercihim, bu sistem ve oyuncularla sahada olacağız" şeklinde konuştu.



ESKİYE DÖNMEK İSTER MİSİNİZ!



Kuntz'un değişimi Portekiz maçının ilk 20 dakikasında S.O.S vermeye başladı. Alman hoca devre arasında "Eski sisteme dönmek ister misiniz?" diye sordu. Zaten bunu da basın toplantısında kendisi, "Oyuncularıma eski sisteme dönmek isteyip istemediklerini sordum ancak devam etmek istediler" diyerek açıkladı.









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