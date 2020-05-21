"İNTİHARI DÜŞÜNENLER VAR"

Profesyonel Futbolcular Derneği, salgının oyuncular üzerindeki etkisini değerlendirmek için nisan ortasından mayıs ortasına kadar 262 üyeyle görüştü.Bu bireylerin 57'sinin depresyonda olduğu ve kendisine zarar vermek isteyen oyuncuların da bulunduğu açıklandı. Veriler, 262 kişiden 182'sinin (yüzde 69) gelecekteki futbol kariyerleri veya geçim kaynakları konusunda endişeli olduğunu ortaya çıkardı.Yüzde 72'lik bölümün ise artık daha sinirli olduğunu kabul ettiği vurgulandı. 24 kişinin zararlı alışkanlıklara karşı koymakta zorluk çektiği belirlendi.PFA Direktörü Michael Bennett, "Futbola geri dönüp dönmeyeceklerini bilmiyorlar, futbol sezonunun tekrar başlayıp başlamayacağını bilmiyorlar. Neler olup bittiğinden emin değiller. Kulüplerde mali sıkıntıları olan oyuncular öfkeli, kendilerine zarar vermeyi düşünenler var" dedi.