Futbolcular için ilk vergi dönemi başladı!

Kulübü ile 1 Kasım 2019 tarihinden sonra sözleşme imzalayan veya bu tarihten sonra sözleşme yenileyen sporcular ilk kez bu yıl beyanname doldurmaya başlayacak.



2020'de 600 bin lira brüt gelir elde eden sporcular için işvereni sıfatıyla kulüpler yüzde 20 oranında, yani 120 bin lira gelir vergisi ödedi. Geçen yılki kazancı 600 bin lira ve altında olan sporcular bu yıl ilave vergi ödemeyecek.



Ancak, geliri 600 bin lirayı aşanlar bu ayın sonuna kadar beyanname dolduracak ve vergi ödeyecek. Beyanname sırasında, brüt kazancın yüzde 10'una kadar olan eğitim, sağlık harcamalarını ve sigorta giderlerinin 35 bin 316 liraya kadar olan kısmını kazançlarından indirebilecek. Bu indirimler sonrasında 2020'de örneğin 650 bin lira kazanç beyan eden sporcu için 215 bin 870 lira vergi hesaplanacak.



Hesaplanan bu tutardan kulübün geçen yıl sporcu adına ödediği vergi mahsup edilecek. Kulüp geçen yıl 120 bin lira tutarındaki verginin tamamını ödedi ise 120 bin lira mahsup edilecek ve sporcu kalan tutarı ödeyecek. Ancak, kulüp vergiyi ödemedi ise sporcu 215 bin 870 liranın tamamını yatıracak.



