Futbolcu olmak isterken tavsiye üzerine başladığı güreşte Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ailesiyle ikamet eden Anıl Berkan Kılıçsallayan, küçük yaşlarda futbolcu olabilmenin hayalini kurarken, 2011 yılında amca tavsiyesi üzerine güreşe başladı.



Kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı turnuvalarda 4 Türkiye birinciliği ile uluslararası müsabakalarda ise derece ve madalya kazanan Kılıçsallayan, performansıyla dikkatleri üzerine çekerek milli takıma davet edildi.



Milli formayla geçen ay Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi Anıl Berkan Kılıçsallayan, Türkiye'yi uluslararası yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek için Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) azimle çalışıyor.



- "Birkaç defa güreşi bıraktım"



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı'nın 21 yaşındaki milli sporcusu Kılıçsallayan, AA muhabirine, 10 yıldır güreş yaptığını söyledi.



Futbolu çok sevdiğini anlatan Kılıçsallayan, şöyle devam etti:



"Kahramanmaraş'ta Beşiktaş'ın futbol okulu açılmıştı, futbola başlayacaktım. Sonradan amcamın babama tavsiyesi üzerine güreşe yöneldim. Öylelikle güreşe başladım. İlk başlarda zor oldu. Daha küçüktüm 11 yaşında başlamıştım. Hatta birkaç defa güreşi bıraktım. Yapmak istemiyordum, ailemin baskısıyla yapıyordum. Antrenmanlardan kaçtığım zamanlar oluyordu. Hocam babamı arıyordu. Hocam da beni çok ikna etmeye çalıştı. Sonrasında Türkiye'de derecelerim oldu. 2012 yılında yıldızlarda Avrupa'da ikinci olmuştum. Bu yıl da Avrupa'da U23'te şampiyon oldum."



Kılıçsallayan, Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği Şeref Eroğlu, Harun Doğan, Ahmet Ak ile kuzeni Selahattin Kılıçsallayan gibi sporcularla güreşte bir marka haline geldiğini belirterek, yeni başarılara imza atmak için azimle çalıştığını söyledi.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek için aralıksız çalıştığını ifade eden Kılıçsallayan, "Öncelikle hedefimiz kasım ayında Sırbistan'da dünya şampiyonası var, şu an tamamen oraya odaklanmış durumdayız. İlk hedefimiz orada altın madalyayı almak. Sonraki süreçte 2024 ve 2028 olimpiyatları, her sporcunun hayalinde olduğu gibi. Bizim de hedefimiz inşallah olimpiyat şampiyonluğu." diye konuştu.



- Taha Akgül'ün izinden gidiyor



Antrenör Mehmet Çıra da zorlu ve sıkı bir sürecin ardından Kılıçsallayan'ın Avrupa şampiyonu olmasının ve madalyayı Kahramanmaraş'a getirmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.



Kılıçsallayan'ın azimli ve gayretli bir sporcu olduğunu anlatan Çıra, şunları kaydetti:



"Her antrenörün hedefi şampiyon yetiştirmek. Anıl şampiyon oldu, tamam dedik. Yastığa başımızı o gün rahat koyduk. 'Maaşımızı helal ettirdik' dedik. Anıl'ın ufkunu açmamız lazım. Anıl'a 'Sen Taha Akgül'den sonra ağır sıklette ülkemizi temsil edecek en yakın sporcu sensin." diyorum. Taha ağabeyiyle antrenmanlar yapacak. Onun bilinciyle hareket edecek, havaya girecek. Biz Anıl'ın potansiyelini biliyoruz ama Anıl'ın da bunun farkında olması lazım. Biz de farkında olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Anıl için gelecek adına Allah'ın izniyle büyüklerde Avrupa'da dünyada ve olimpiyatlarda madalya alacak bir yıldız doğuyor diyebilirim. Ben bu müjdeyi verebilirim."