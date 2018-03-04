Futbolcu Davide Astori neden öldü? David Astori kimdir kaç yaşındadır?

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

'KALP DOLAŞIMI DURMASI...''

FİORENTİNA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Davide Astori

Cagliari

Davide Astori neden öldü? İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori otel odasında ölü bulundu. Tüm italyan kamuoyu şok içerisinde, Davide Astori'nin ölümü Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler Davide Astori'nin ölüm nedenini merak ediyor.Sabah saatlerinde otel odasında ölü bulunan İtalyan kaptan Davide Astori'nin sabah uyandırılamamasından sonra artan endişeler sonrasında uykusunda öldüğü anlaşıldı.Ölüm haberi henüz belirsizliğini korurken İtalya basınında ölümüne kalp dolaşımı sisteminin durmasının yol açtığı söyleniyor.Fiorentina kulübü kaptanı Davide Astorin'nin ölümü sonrasında sosyal medya hesabından resmi açıklama yaptı, açıklama şöyle:''Kaptan Daivde Astori'nin ölümü sebebiyle Fiorentine camiası olarak büyük üzüntü duymaktayız. Bu korkunç ve hassas durum sebebiyle özellikle onun ailesine saygı gösterilmesini ve hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz.''Astori Bergamo ili'nde 1987 yılında doğdu ve burada futbola başladı. Bu ilin takımı olan Pontisola takımında futbola başlayan Astori, 2001 yılına kadar bu takımda çeşitli kategorilerde forma giydi. 2001 yılında ise ülkenin en büyük takımlarından olan ve Paolo Maldini ve Alessandro Nesta gibi futbolcular yetiştiren Milan ile 2001 yılında sözleşme imzaladı. Astori Milan'ın alt takımlarında 5 sene geçirdi ve A takıma alınmadan Serie C1 kulüpleri Pizzighettone ve Cremonese kulüplerine sırasıyla 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında kiralandı.2008-09 sezonu öncesinde Astori, Serie A kulübü Cagliari ile Milan'ın anlaşması sonucu bonservisinin yarısını alan Cagliari ile sözleşme imzaladı.[4] for €1 million.[5] İlk resmi maçına ise Siena karşısında 14 Eylül 2008 tarihinde maçın ikinci yarısında oyuna sonradan dahil olarak çıktı.[6] 14 maçta yedek oturan Astori, 30 Kasım 2008 tarihinde ilk kez 11 başladı ve takımı rakibi Sampdoria'yı 1-0 mağlup etti. Astori ilk sezonunda 10 maça çıktı.2009 yaz transfer döneminde kulübü Milan ile bir anlaşma daha yaptı ve biraz daha pay alarak oyuncuyu kadroda tuttu. Astori 2009-10 sezonunda Luis Diego López'in formasını kaptı ve sezon boyunca 34 maça çıktı. Bu maçların birinde de Fiorentina ile 31 Ocak 2010'da oynanan ve 2-2 berabere kalınan maçta bir de gol attı. 28 Şubat'ta ise Astori ikinci golünü 2–1 mağlup olunan Chievo maçında attı. 3 Nisan 2010 tarihinde ise eski takımı Milan karşısında oynayan Astori, bu maçta şanssızca kendi kalesine gol attı ve takımı 3-2 mağlup oldu. Hala sözleşmesinin payının bir kısmının Milan'a ait olması nedeniyle Milan'a geri dönecek dedikoduları çıksa da oyuncu Milan'a gitmek istemedi ve kulübünde kaldı.2010-11 sezonu öncesinde AC Milan ile Haziran 2010'da Astori'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için Milan ile anlaşıldı. O sezon ilk maçına Palermo karşısında çıkan Astori, Pierpaolo Bisoli'nin takımında savunmanın vazgeçilmezi oldu. Daha sonra teknik direktörlüğe Roberto Donadoni getirilse de ilk 11'deki yerini korudu. Sağlam duruşu ve topu oyuna sokmasıyla dikkat çeken Astori, Brescia ve Parma maçlarında asist yaparak skora da etki etti. Astori sezon boyunca oynanan 38 maçın 36 tanesinde 90'ar dakikadan forma giydi. Allesandro Matri ve Radja Nainggolan ile takımın en dikkat çeken ismi oldu.22 Haziran 2011'de use kulübü oyuncunun 50% hakkını €3.5 milyon bedel ile Milan'dan aldı. 8 maç görev yaptıktan sonra, 23 Ekim 2011 tarihinde Napoli ile oynanan maçta Ezequiel Lavezzi ile mücadelesi sonucunda ayağını kırdı ve 0-0 sonuçlanan maçın 21. dakikasında oyundan alındı. Astori'nin kontrollerinin ardından 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Astori, 8 Ocak 2012'de Genoa maçıyla sahalara döndü ve bu maçta 90 dakika forma giydi. Ayrıca İtalyan oyuncu o sezonki ilk asistini 9 Mart 2012'de SSC Napoli'ye karşı yaptı ancak takımı mağlup oldu. 7 Nisan 2012 tarihinde ise Astori ilk golünü 2-2 biten Inter maçında attı. Sezon boyunca sakatlığından sonra Davide Ballardini yönetiminde kart cezalısı olduğu Atalanta maçı dışında tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Astori, sezon boyunca 28 maça çıktı, 1 gol attı, 1 asist yaptı, 5 sarı kart gördü ve 2,450 dakika sahada kaldı.9 Temmuz 2012'de ise kadrosunda Emmanuel Emenike, Kim Källström, Seydou Doumbia ve Vagner Love gibi yıldız oyuncular bulunduran Spartak Moscow'dan 15milyon euro (£11.9m) bedellik teklif alsa ve kulüpler bonserviste anlaşsa da Astori bu takımda geleceğinin olmadığı gerekçesiyle transfer olmadı ve kulübünde kaldı.[13] 2012-13 sezonunda ilk maçına Genoa karşısında çıkan Astori, 13. haftada oynanan ve 2-2 biten Inter maçında asist yaptı ve oyun kurma yönünü gösterdi. 3-5-2 ve 4-3-2-1 sisteminde Ivo Pulga'nın vazgeçilmezi olan oyuncu sezon boyunca Serie A'da 32 maça çıktı, 2 asist yaptı ve 2,764 dakika sahada kaldığı karşılaşmalarda 5 sarı kart gördü. O sezon Campionato Primavera Girone A ve İtalya Kupası'nda da birer maç forma giydi.2013-14 sezonu başında ise hoca olarak Diego López'in getirilmesiyle formasını Rossettini ve Ariaudo ikilisine ilk 2 haftada formasını kaptıran Astori, 3. haftadaki Fiorentina maçıyla birlikte formasını kaptı. 19. haftaya kadar tüm maçlarda oynayan Astori, devre arasında ise Juventus takımının dikkatini çekti ancak transfer gerçekleşmedi. Bu gelişmelerin ardından stoper arayan Roberto Mancini'nin takımı Galatasaray, Andrea Ranocchia'nın yüksek maaş bedeli ve Rhdolfo'nun yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu oyuncuya yönelmiştir. Kulüp başkanı Ünal Aysal yaptığı açıklamada "Galatasaray için öncelik Ranocchia değil, başka oyuncu. Mancini'nin liste başındaki isimlerinden Astori için ise görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerinde bulundu. Oyuncunun menajeri Contratto ise "Kesinleşen bir şey olmamakla beraber,G.Saray ile görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerinde bulunmuştur. Ancak akşam saatlerinde SKY Italia, G.Saray'ın Astori için teklif ettiği, 1.5M Euro'luk kiralama bedelinin rededildiğini iddia etti.